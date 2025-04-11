Тина Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус

Актрису Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки из-за безобразного поведения. Актриса постоянно не укладывалась в график, просила менять сцены, вмешивалась в сценарий. А когда режиссеры шли на уступки, требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

Но больше всего коллег возмутили не капризы артистки, а ее грубость. Кристина хамила партнерам и ни во что не ставила Матвея Лыкова, которому досталась главная мужская роль, пишет "КП".

И если Лыков скандал не комментирует, то Асмус была лаконична. Актриса оперативно вышла на связь.

"Это клевета. Берегите себя", - сообщила Асмус.

Она не уточнила, продолжит работать в проекте или нет.

В свою очередь, не стала молчать о позоре артистки Тина Канделаки.