У заболевшей Анны Семенович ухудшилось состояние

Певица Анна Семенович призналась, что ее состояние ухудшилось из-за работы. Артистка пожаловалась на здоровье в соцсети.

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В начале апреля Семенович пожаловалась на высокую температуру и боль в горле. Несмотря на плохое здоровье, она не смогла отказаться от работы и посетила мероприятия. В итоге ее состояние только ухудшилось. Семенович отменила все дела и осталась дома. Певица посоветовала подписчикам не брать с нее пример и думать о здоровье.

«Вот что значит недолеченной пойти работать... Опять с свалилась, опять у меня температура. Купила три новых градусника. Все равно два показывают по-разному: один показывает 37,5, другой показывает 38. Но я верю, что у меня 37,5. Сегодня отменила все дела и буду лежать дома, лечиться и не выскакивать на работу полубольной. Но у меня просто не было выбора вчера», — призналась знаменитость.

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