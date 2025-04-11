Максим Фадеев заполучил права на бренд «Глюкоза». Что он будет с ним делать

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев получил права на бренд «Глюкоза». Ранее он собирался возродить музыкальный проект с таким названием, но без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, которая много лет выступает под этим псевдонимом. Рассказываем, что Фадеев будет делать с брендом «Глюкоза» и как складываются его отношения с бывшей подопечной.

Что случилось

Фадеев получил исключительные права на бренд «Глюкоза» до 2034 года, сообщило агентство «Москва».

Под этим названием продюсер сможет выпускать одежду, обувь и головные уборы, устройства для видеозаписи и воспроизведения звука, 3D-часы, авторучки, книги и закладки для них, карандаши, наклейки и ещё ряд товаров.

Также он сможет организовывать выставки, брать в аренду площадки под рекламу, заключать коммерческие сделки для третьих лиц.

Почему Фадеев и Глюкоза поссорились

Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова, которая поёт под псевдонимом «Глюкоза», работали вместе с 2001 года.

Однако в 2015 году их пути разошлись.

Как писали СМИ, разлад между ними случился, после того как они вместе работали над мультфильмом.

Фадеев выступал как режиссёр и посвятил проект своему сыну Савве. Певица и её супруг были продюсерами.

Однако мультфильм провалился в прокате, а к семье Глюкозы появились вопросы по поводу того, насколько эффективно тратились выделенные на мультфильм десятки миллионов рублей.

Что с их отношениями сейчас

В 2023 году Фадеев заявил, что собирается перезапустить проект «Глюкоза», но без Чистяковой-Ионовой.

Когда летом 2024 года артистка оказалась в центре скандала из-за появления на концерте в Красноярске в изменённом состоянии сознания, Фадеев резко высказался в её адрес.

Он пообещал подать иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюк’oZa. Продюсер подчеркнул, что в этом проекте она была «лишь приглашённой артисткой» и обвинил её в «манипуляциях и вранье».

Между тем, пока Наталья Чистякова-Ионова продолжает пользоваться псевдонимом и недавно выпустила под ним альбом. Внимание к новой пластинке она привлекла не только музыкой, сколько своим эффектным поведением на презентации.

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