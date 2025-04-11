В храме Петра и Павла в Лефортово закончилось прощание с Пашей Техником. Рэпера проводили в последний путь. На протяжении всей церемонии поклонники артиста, собравшиеся у церкви, скандировали его имя. Когда выносили гроб, мать Техника и его бывшая жена не сдерживали слёз.

Далее траурная процессия отправится на Николо-Архангельское кладбище — там пройдут похороны артиста.

Проститься с Пашей Техником пришли тысячи его поклонников. Очередь тянулась от самого метро. Толпа оказалась настолько большой, что у храма началась давка. На прощании присутствовали также Лука Сафронов, давний друг Техника, и его менеджер Марк — он рассказал журналистам о последних часах жизни и смерти рэпера.

Ранее в личном Telegram-канале экс-супруги Техника Евы Скарицкой появилось последнее видео с ним. Смотрите его здесь.