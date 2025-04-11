Стали известны новые детали о наследстве Паши Техника

Сегодня в Москве прощаются с рэпером Пашей Техником, который ушел из жизни 4 апреля в Таиланде. Музыкант оставил родным несколько квартир. «Аргументы и факты» узнали детали наследства музыканта.

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В одном из интервью Паша Техник сообщил, что по настоянию бывшей супруги Евы Карицкой (настоящее имя — Карина Мельничук) приобрел для их общего 6-летнего сына Ивана четырехкомнатную квартиру в Москве. Как утверждал сам рэпер, ее площадь составляет более 80 квадратных метров. Однако о том, что ипотека оформлена на Карицкую, он не рассказал.

Со слов друга Техника Луки Сафронова-Затравкина, в настоящее время это жилье находится в собственности у банка. Сумма ипотечного кредита составляет примерно 10 миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что на рэпера записаны три квартиры: в Перове, Некрасовке и на Совхозной улице рядом с метро «Люблино».

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По словам адвоката Андрея Алешкина, в первую очередь, на наследство будет претендовать сын Техника и Карицкой Иван. При этом, как утверждает эксперт, бывшая супруга «ничего не получит».

«Если их общий ребенок вступит в наследство, то до его 18-летия Карицкая будет всем этим управлять», – отметил Алешкин.

Карицкая не имеет права распоряжаться наследственным имуществом без разрешения органов опеки. Если она попытается продать его, то должна будет взамен купить другое имущество, которое будет не хуже проданного, заявил юрист.

Кроме того, на долю может претендовать мать Паши Техника, сообщил Алешкин. Однако для того, чтобы вступить в наследство через полгода после смерти артиста, им придется оплатить штраф за пропаганду наркотиков в размере 20 тысяч рублей, который выписали Технику в 2024 году после концерта во Владимире, добавил юрист.

В конце марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде. Его состояние было крайне тяжелым, и его поместили в отделение интенсивной терапии. 5 апреля он скончался. Карицкая обвинила в смерти Паши Техника его девушку и человека, который продавал наркотики. Однако Яровный сообщил, что, по мнению тайских врачей, причиной смерти стала легочная инфекция.