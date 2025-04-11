Лещенко ответил на заявление Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»

Певец Лев Лещенко отреагировал на заявление Вики Цыгановой о том, что она лучше всех исполняет песню «День Победы». Мэтр признался в беседе с изданием «Абзац», что не хочет об этом думать.

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Напомним, что во время интервью Цыганова неожиданно назвала хит «День Победы» своим и призналась, что исполняет его лучше Льва Лещенко. По ее словам, она чувствует эту песню «каждой клеточкой души, тела и сердца». Кроме того, она чувствует отклик и единение с песней.

Журналисты связались с народным артистом России, но он заявил, что мнение исполнительницы его не интересует.

«Я даже думать об этом не хочу. Это всё несерьёзно. Мне такие вещи неинтересны. И к творчеству её я тоже никак не отношусь», – заявил Лещенко.

Цыганова не в первый раз критикует коллег. Она резко высказывалась в адрес отца Филиппа Киркорова – Бедроса. Женщина не понимала, почему ему дали звание народного артиста России. А не так давно Вика рассказала, что ее тошнило после выступления Валерия Леонтьева.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о ситуации с песней «День Победы». Он назвал Льва Лещенко лучшим исполнителем этой великой композиции.