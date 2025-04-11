Рэпер Птаха назвал виновных в смерти Паши Техника

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) обвинил поклонников в смерти музыканта Паши Техника (Павла Ивлева). Как сообщает Telegram-канал Mash, во время общения с журналистами на церемонии прощания он заявил, что фанатам нужен был Ивлев только под наркотиками.

По его словам, трезвым Ивлева никуда не приглашали, поскольку шоу с ним не набирали нужных просмотров. Технику приходилось употреблять, чтобы оставаться популярным и востребованным.

«Нормальный Паша не интересовал людей. <...> И то, что произошло с Пашей — на совести у всех тех, кто любил Пашу обсаженным», — сказал Птаха.

Он добавил, что произошедшее с Техником — демонстрация последствий наркозависимости.

Напомним, что Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Сегодня в Москве проходят его похороны.