Певица Вика Цыганова сделала сенсационное признание о Леонтьеве

Свободная пресса

Певец Валерий Леонтьев сейчас ведет жизнь обычного пенсионера. Артист давно не дает масштабных концертов, выступая лишь на закрытых вечеринках.

Вика Цыганова сделала сенсационное признание о Леонтьеве
© РИА Новости

На днях певица Вика Цыганова сделала об исполнителе сенсационное признание. Певица сходила на его концерт. По словам женщины, 76-летний певец вел себя не так, как полагается пенсионеру по возрасту, пишет "КП".

"Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура не перенесла то, что я увидела. Мне было очень плохо", - разоткровенничалась Цыганова.

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На вопрос, что же Виктория увидела, она сказала: "Человек ничего плохого не сделал, но раздевался".

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