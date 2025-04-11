Вика Цыганова сделала сенсационное признание о Леонтьеве

Певец Валерий Леонтьев сейчас ведет жизнь обычного пенсионера. Артист давно не дает масштабных концертов, выступая лишь на закрытых вечеринках.

На днях певица Вика Цыганова сделала об исполнителе сенсационное признание. Певица сходила на его концерт. По словам женщины, 76-летний певец вел себя не так, как полагается пенсионеру по возрасту, пишет "КП".

"Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура не перенесла то, что я увидела. Мне было очень плохо", - разоткровенничалась Цыганова.

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На вопрос, что же Виктория увидела, она сказала: "Человек ничего плохого не сделал, но раздевался".