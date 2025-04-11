Суд назначил штраф уехавшему из России рэперу Лигалайзу

Рэперу Андрею Меньшикову*, который выступает под псевдонимом Лигалайз, вынесли административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение принято Бутырским районным судом. Меньшикова* признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах).

Рэпер был признан иностранным агентом в декабре 2024 года. Летом 2023 года он опубликовал антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!» и покинул Россию, эмигрировав в Литву.

Министерство юстиции РФ предоставило объяснение причин, по которым музыкант был включен в список иностранных агентов. Основанием для этого послужило распространение им недостоверных сведений о решениях, принимаемых российскими властями, и проводимой ими политике.

* включен в реестр иноагентов в России.