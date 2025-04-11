Сафронов рассказал о финансовых трудностях семьи Паши Техника

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) оставил бывшую супругу Еву Карицкую (Карину Мельничук) с ипотекой, которую она будет выплачивать еще долгие годы. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил друг музыканта, пианист Лука Сафронов на церемонии прощания.

По его словам, рэпер был главным кормильцем в семье. Сафронов считает, что многие люди, зарабатывавшие на Технике, уйдут, а его семья останется одна. При этом сам пианист считает, что у его близких все будет хорошо благодаря друзьям артиста и его творчеству.

Сафронов также назвал Ивлева человеком, с которым всегда было о чем поговорить. Он знал артиста несколько лет и подчеркнул, что ему повезло видеть рэпера в трезвом и адекватном состоянии.

«Ему всегда нравилось дарить свет. Он говорил: "Старик, в мире мало света". И он надевал темные очки в этот момент. Это было очень смешно. Когда было мало света, он делал еще темнее», — добавил он.

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Карицкая обвинила в смерти экс-супруга его девушку и наркодилера. По словам Яровного, тайские врачи заключили, что рэпера скончался от легочной инфекции.