ОМОН прибыл к храму, где прощаются с Пашей Техником

ОМОН приехал к храму Петра и Павла, где прощаются со скончавшимся в Таиланде российским рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев), передает корреспондент NEWS.ru. Родственники музыканта обратились к собравшейся толпе фанатов с просьбой успокоиться и вести себя тише.

Количество поклонников, пришедших проститься, составляет свыше тысячи человек. При этом некоторые подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы увидеть происходящее.

До этого стало известно, что возле входа на территорию храма, где отпевают рэпера, началась сильная давка. В частности, фанаты, пытаясь попасть внутрь, лезли через забор. Сейчас ворота закрыты из-за колоссального количества народа. По словам корреспондента NEWS.ru, поклонники Паши Техника скандировали его имя. Отпевание музыканта в храме Петра и Павла в Лефортово началось в полдень.