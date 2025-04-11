Мощная давка началась у входа в храм, где прощаются с Пашей Техником

Сильная давка началась у входа в храм, где отпевают рэпера Пашу Техника. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, больше тысячи человек скандируют «Паша Техник» у храма в Лефортово, где проходит прощание с музыкантом. Вход на территорию закрыт из-за большого количества людей.

При этом подростки перелезают через забор и пытаются попасть внутрь, отмечает Mash, приведя кадры на которых парень и девушка проникают на закрытую территорию храма.

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Сегодня на церемонию прощания в храм Петра и Павла в Москве приехали родные рэпера, его друзья, коллеги и фанаты.