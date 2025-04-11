Лука Сафронов рассказал, кто виновен в смерти Паши Техника

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, кто виновен в смерти рэпера Паши Техника. Его слова приводит NEWS.ru.

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По мнению Затравкина, в смерти музыканта виновато его окружение. Он отметил, что некоторые люди зарабатывали на рэпере, вследствие чего всеми силами пытались мешать общению Техника с бывшей женой Евой Карицкой.

«Его затягивали, затаскивали, на нем зарабатывали деньги. Он приносил прибыль. И его пытались все время разлучить с его супругой, с его вдовой. Все время делать, чтобы она была вне этой совместной жизни», — поделился друг артиста.

Наследник Сафронова подчеркнул, что Техник собирался показать своим фанатам то, что мир можно наполнить красками не только посредством спиртного или каких-то симуляторов, а с помощью искусства. Рэпер хотел это сделать через приколы и юмор, но от чистого сердца, понимая, что это единственный способ спасения, объяснил товарищ звезды. Он добавил, что Техник очень хотел излечиться, однако окружение не позволяло ему это сделать.

Паша Техник скончался 4 апреля на 41-м году жизни. 27 марта его доставили в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Медики неделю пытались спасти артиста, но через неделю его состояние резко ухудшилось.

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