Очередь на прощание с Пашей Техником попала на видео

Корреспондент NEWS.ru снял на видео очередь из желающих проститься с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Церемония в эти минуты проходит в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.

40-летний Техник был госпитализирован в Таиланде 27 марта и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вечером 4 апреля он скончался. По предварительным данным, причиной смерти исполнителя стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Сын художника Никаса Сафронова Лука заявил, что в смерти рэпера, который был его другом, виновато окружение. По его словам, некоторые люди зарабатывали на исполнителе, поэтому всеми силами пытались мешать общению Техника с бывшей супругой Евой Карицкой.

Тем временем стало известно, что рэпера похоронят в белоснежном гробу.. По словам владелицы похоронного дома «Благо» Екатерины Костылевой, стоимость данного гроба составляет 250 тысяч рублей. Она добавила, что гробы белого цвета более актуальны для женщин.