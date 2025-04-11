Огромная толпа начала скандировать имя Паши Техника на прощании

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) проходит в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, у храма Петра и Павла наблюдается очередь почти в километр — проститься с музыкантом пришли около тысячи человек. Возле храма они начали скандировать имя рэпера.

Отмечается, что на церемонию приехали родные Техника, его друзья, коллеги и фанаты. Как пишет Shot, директор музыканта Марк Яровный при общении с журналистами заявил, что последний разговор с Техником прошел в негативном ключе, а потому он не хочет его вспоминать. Однако он помнит концерт в Санкт-Петербурге, когда «все было ярко и хорошо».

На прощание также приехала бывшая жена Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук). Ее сопровождал друг рэпера, пианист Лука Сафронов.

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Карицкая обвинила в смерти Паши Техника его девушку и наркодилера. По словам Яровного, тайские врачи заключили, что Техник скончался от легочной инфекции.