"Кровавая лошадь". Цыганова жестко прошлась по Собчак

Виктория Цыганова жёстко прошлась по Ксении Собчак. Певица осудила журналистку за то, что та возмущается, что хоккеист Александр Овечкин называет себя русским, а не россиянином.

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«Кровавая Лошадь бьётся в истерике от слова русский. Видимо, в её лошадином мирке русских не существует. Интересно, а существуют ли в её лошадином мирке другие коренные народы России?», — задалась вопросом в одном из своих Telegram-постов Виктория Цыганова.

Позже Ксения Собчак снова разозлила Виктория Цыганову, когда порадовалась выходу Михаила Ефремова из колонии.

«Медиаперсонаж и по совместительству бывший кандидат в президенты К. Собчак второй день подряд пробивает дно. Вчера билась в истерике от слова "русский", сегодня успела порадоваться выходу из тюрьмы Ефремова, назвав совершённое им убийство по пьяни "столкновением"», — негодует Виктория в своём Telegram-канале.

Но и это ещё не всё. Очередным поводом для публичного порицания Ксении Собчак стало её интервью с бывшей женой умершего 4 апреля Паши Техника, который, как известно, злоупотреблял запрещёнными веществами.

Ранее Виктория Цыганова пришла в ярость из-за УДО Ефремова: «Лучшее место для него — тюрьма».