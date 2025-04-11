Басков несколько лет скрывал детали серьезного ДТП

Исполнитель проговорился о фобии.

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48-летний Николай Басков объяснил, почему уже давно не ездит за рулем. Если артисту нужно срочно добраться на мероприятие, он никогда не управляет автомобилем сам. А ведь у артиста как минимум два авто премиум-сегмента. Bentley Limousine был изготовлен по специальному заказу Баскова. Внутренняя отделка выполнена из белоснежной кожи. Руль покрыт натуральным золотом, а потолок декорирован под звездное небо.

Второй автомобиль, Rolls-Royce, музыканту подарила состоятельная поклонница из Швейцарии. Оба стоят в личном гараже певца, но сам он в последние годы не катается, доверяя это отвественное дело личному водителю. Причину «самозапрета» на вождение артист долго скрывал от посторонних. Только самые близкие знали, какой стресс он испытал после давней аварии.

«За рулем я не езжу после того, как я врезался… давным-давно», — признался он.

Пострадал ли Басков в том ДТП или отделался испугом и повреждениями кузова машины, неизвестно. Он явно не желает вспоминать тот роковой случай и уже смирился с тем, что ездить теперь будет исключительно в пассажирском кресле.

«Золотой голос» России предположил, почему творческие люди частенько оказываются виновниками аварий. Они почти постоянно пребывают в собственных мыслях, испытывают бешеный накал эмоций. В такие моменты и теряют связь с реальностью, не замечая ничего вокруг. Кстати, именно в таком состоянии Басков периодически попадает в крайне неловкие ситуации: то упадет со сцены, то рухнет с кресла. Постоянная занятость на гастролях, репетиции и съемки тоже сказываются на самочувствии, ощутимо снижая качество жизни во внерабочее время. Теперь Басков стал намного бережнее относиться к здоровью, в том числе ментальному. Не допускает лишних перегрузок, а если и устал — дает себе волю расслабиться и не пытаться снова куда-то успеть.

«Я сначала думал, что человек должен все успеть, а потом понял, что человек ничего не должен стараться успевать. Он просто должен жить», — заявил он.

Недавно исполнитель рассыпался в комплиментах Алене Апиной. Он заявил, что для 60 лет коллега выглядит просто превосходно, как и ее ровесница Татьяна Овсиенко.