Cын Паши Техника отказался присутствовать на похоронах отца

Шестилетний сын артиста Павла Ивлева (Паша Техник) не будет присутствовать на похоронах своего отца. Об этом рассказала бывшая жена рэпера и мать мальчика Карина Мельничук.По ее словам, сын Ваня сам отказался ехать на прощание с отцом, пояснив, что ему будет слишком грустно.

© соцсети

— Как мне сейчас плохо… Как завтра туда ехать? Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что? — написала Мельничук.

Мельничук отметила, что недавно вернулась из Таиланда и провела серьезный разговор с сыном, объяснив ему, что отца больше нет. По ее словам, ребенок отреагировал сдержанно.

В Москве около 500 поклонников рэпера Паши Техника пришли проститься с ним. На кадрах видно, какая очередь стоит к кладбищу.

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. 27 марта рэпера экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде, где врачи ввели его в искусственную кому. Позднее Мельничук сообщила, что самочувствие рэпера резко ухудшилось и его захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать смерть.

По официальным данным, причиной кончины рэп-исполнителя стала легочная инфекция. Прощание с ним проходит в храме Павла и Петра в столичном районе Лефортово.