Мать Паши Техника разрыдалась у гроба сына

Мать умершего в одной из тайских больниц российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) приехала в храм Петра и Павла проводить сына в последний путь и разрыдалась у его гроба, передает корреспондент NEWS.ru. После отпевания, которое начнется в 12:00, тело исполнителя отвезут на Николо-Архангельское кладбище, где похоронены родственники артиста.

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По данным корреспондента NEWS.ru, ранее фанаты Паши Техника по ошибке сняли чужой гроб на месте прощания с рэпером. Они не знали, что гроб с телом артиста уже находится в храме Петра и Павла.

До этого стало известно о возможности спасти Техника от передозировки. Это можно было бы сделать, если бы за помощью обратились раньше, подчеркнула бывшая супруга музыканта Ева Карицкая. Она отметила, что прежде чем отправиться в Таиланд, артист прошел процедуру кодировки от алкоголя и наркотиков. Также Карицкая сообщила, что во дворе дома, где ее бывший муж жил с новой девушкой, стоял матрас с кровью.

Известно, что 40-летний Техник был помещен в одну из тайских больниц 27 марта. Артиста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Тайским врачам не удалось его спасти, вечером 4 апреля он скончался.