Директор Меладзе ответил на слухи о планах певца дать большой концерт в России

Директор Валерия Меладзе Сергей Луппов прокомментировал слухи о планах певца дать большой концерт в России. Его слова приводит издание «Абзац».

С лета прошлого года в Сети активно ходят слухи о том, что Меладзе хочет дать концерт в честь своего 60-летия. Исполнитель будет праздновать свой юбилей 23 июня 2025 года.

По словам представителя звезды, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Это просто слухи. Смысл об этом вообще разговаривать? Я его не вижу! Это все смешно!» — поделился Лупой.

Напомним, Валерий Меладзе уже несколько лет не выступает в России. В феврале 2022 года музыкант написал пост, осуждающий политическую ситуацию в стране. А спустя год в Интернете появилось видео, снятое в Дубае, где на одном из корпоративов Меладзе продолжил фразу фаната«Слава Украине». Певец, убрав микрофон, коротко ответил собеседнику и уже после громко добавил: «Тс-с». Исполнитель позже пытался оправдаться и записал видеообращение.

Из-за этого скандала артист столкнулся с критикой и массовой отменой концертов, а некоторые депутаты призвали лишить его гражданства и запретить Меладзе въезд в страну. После музыкант покинул Россию и отказался от соцсетей.

Ранее мы писали, что 10-летний сын певца Валерия Меладзе Лука впервые выступил с отцом на сцене.