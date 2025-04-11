Фанаты Паши Техника сфотографировали чужой гроб

Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) по ошибке сняли чужой гроб на месте прощания с рэпером, сообщил корреспондент NEWS.ru. При этом гроб артиста уже находится в храме Петра и Павла.

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Известно, что отпевание Ивлева начнется в 12:00. К месту прощания пришло много молодежи с гвоздиками и белыми розами. Среди собравшихся менеджер рэпера Марк Яровный, а также пианист и друг Техника Лука Сафронов-Затравкин. Сын знаменитого художника Никаса Сафронова помогает семье в организации похорон.

40-летний рэпер был госпитализирован в Таиланде 27 марта и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вечером 4 апреля он скончался. По предварительным данным, причиной смерти исполнителя стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

До этого стало известно, что Техника можно было спасти от передозировки, если бы за помощью обратились раньше. Бывшая супруга рэпера Ева Карицкая отметила, что прежде чем отправиться в Таиланд, артист прошел процедуру кодировки от алкоголя и наркотиков. Она добавила, что халатность со стороны некоторых людей привела к тому, что наблюдает вся общественность сейчас. При этом их имен она называть не стала.