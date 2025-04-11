Музыкальный продюсер Максим Фадеев продлил действие товарного знака "Глюкоза", который был зарегистрирован 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщила представительница команды продюсера.

"Мы ничего не регистрировали, мы всего лишь продлили товарный знак, зарегистрированный Максимом более 20 лет назад", - пояснила собеседница агентства.

Как следует из документа о регистрации, срок действия исключительного права на бренд "Глюкоза" обозначен до 2 октября 2034 года. Под этим брендом Фадеев сможет производить пленки для звукозаписи, электронные книги, письменные принадлежности, одежду, обувь и многое другое. Также регистрация товарного знака дает право производить фильмы, проводить цирковые и театральные представления, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги композиторов, киностудий, караоке и другое.