Максим Фадеев продлил действие товарного знака "Глюкоза"

ТАССиещё 1

Музыкальный продюсер Максим Фадеев продлил действие товарного знака "Глюкоза", который был зарегистрирован 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщила представительница команды продюсера.

Фадеев продлил действие товарного знака "Глюкоза"
© РИА Новости
"Мы ничего не регистрировали, мы всего лишь продлили товарный знак, зарегистрированный Максимом более 20 лет назад", - пояснила собеседница агентства.

Как следует из документа о регистрации, срок действия исключительного права на бренд "Глюкоза" обозначен до 2 октября 2034 года. Под этим брендом Фадеев сможет производить пленки для звукозаписи, электронные книги, письменные принадлежности, одежду, обувь и многое другое. Также регистрация товарного знака дает право производить фильмы, проводить цирковые и театральные представления, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги композиторов, киностудий, караоке и другое.

Шоу-бизнес
Максим Фадеев
Роспатент