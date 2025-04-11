43-летняя Бритни Спирс снялась голой на пляже

Певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже. Звезда позировала на шезлонге и опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенное фото.

«Целый день голая на пляже», — отметила 43-летняя артистка.

Исполнительница закрыла возможность комментирования поста.

Знаменитость регулярно выкладывает в личном блоге фото и видео, обнажая на камеру свое тело. Подписчики певицы неоднозначно относятся к такому ее поведению. Многие критиковали звезду, рекомендуя ей срочно обратиться за помощью к психиатру. И недавно Спирс отключила комментарии, чтобы не читать хейт в свой адрес.

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В 2024 году певица развелась с фитнесом-тренером Сэмом Асгари. Процесс был завершен в день 43-летия Спирс. Заявление подавал спортсмен, сославшись на непримиримые разногласия. Недавно стало известно, что артистка во время последней ссоры гонялась за Асгари с топором, и это был не единственный случай неадекватного поведения знаменитости. Согласно анонимным источникам, фитнес-тренер также уличил Спирс в измене с одним из ее сотрудников.

Брак с Асгари стал для певицы третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем артистки стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.