Перед гибелью Паши Техника его девушка очистила телефон и оставила лишь одно видео

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера ПашиТехника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что последняя возлюбленная артиста управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта, оставив только одно видео. Карицкая обвинила девушку в гибели артиста и сокрытии.

По словам Карицкой, последняя возлюбленная Ивлева, Кристина довела его до гроба.

«Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Записывает видео для мамы, якобы все хорошо. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Нет ни с кем переписок, ничего. Только забыла удалить одно это видео…», — написала Карицкая в своем telegram-канале, приложив соответсвующее кадры.

На них видно, как музыкант, находясь в тяжелом состоянии, практически не реагирует на происходящее вокруг, после чего падает на кровать.

Карицкая также поделилась, как она забирала личные вещи Техника, включая его телефон.

«Когда я приехала забирать документы и телефон Паши к дому где они проживали <....> во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка чья там кровь и что там в доме происходило», — заявила девушка.

Техник скончался 5 апреля 2025 года. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию.