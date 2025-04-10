Михайлов рассказал, по сколько часов спит

Певец Стас Михайлов заявил, что из-за работы иногда спит по два часа в сутки. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Михайлов отметил, что график работы часто не позволяет ему высыпаться. В частности, по его словам, на юбилей друга ему пришлось прийти после двухчасового сна, поскольку он только вернулся после гастролей по Сибири.

«Вчера ночью мы закончили в час. У нас график жизни вот такой. Но мы его сами избрали. Я спал два часа в сутки», — добавил певец.

Он признался, что недосып сказывается на его самочувствии, подчеркнув, что «нормальный человек должен спать по восемь часов».