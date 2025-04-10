«Что творилось, сказать страшно»: в Грязи вспомнили дни рождения Пугачевой

В дни рождения Пугачевой по деревне Грязь было сложно пройти из-за большого количества машин, а цветы из местного магазина раскупали охапками, рассказала NEWS.ru продавец цветочного магазина рядом с «замком» артистки. Она добавила, что в этот день можно было сделать выручку за месяц, однако из-за отъезда певицы такого больше не повторится. Тем не менее собеседница NEWS.ru призналась, что не жалеет об этом.

Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их, — рассказала продавец.

Предполагается, что речь идет о последнем большом праздновании в Грязях, прошедшем на 70-летии певицы. Тогда поздравить артистку коллеги и поклонники приезжали на лимузинах и микроавтобусах. Соседи не решились лично высказать свои поздравления, но на одном из домов соорудили надпись «С днем рождения, Алла» и повесили воздушные шарики. Праздничный банкет прошел в одном из ресторанов на Рублевке.

Тогда бокал за здоровье именинницы подняли Филипп Киркоров, Николай Басков, Никас Сафронов, Дмитрий Медведев с женой Светланой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие знаменитости.

13 апреля Алле Пугачевой исполнится 76 лет. Праздновать день рождения она, вероятно, будет на Кипре, где живет с семьей.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что уехавшая из России певица Алла Пугачева пренебрегла народной любовью и не оценила ее. По ее словам, у артистки на родине было достаточно успеха и популярности.