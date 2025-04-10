Певец Григорий Лепс появился на публике с 18-летней возлюбленной Авророй

Певец Григорий Лепс появился с 18-летней возлюбленной Авророй на премии Жара Music Awards. Об этом сообщает Peopletalk. Григорий Лепс был в кожаных брюках, белой рубашке и сером пиджаке. Его возлюбленная Аврора позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов. Волосы она уложила мягкими локонами и сделала дневной макияж. В начале января Аврора Киба показала кадр, где была запечатлена в желтом бикини, которое дополнила белой шляпой Miu Miu, солнцезащитными очками и цепочкой с крестом. Она позировала с распущенными волосами на фоне водоема. Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: "Коротко, но ясно". В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.