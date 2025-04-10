Волочкова обвинила Госдуму в «обдирании народа» штрафами

Российская артистка балета и общественный деятель Анастасия Волочкова в четверг, 10 апреля, назвала инициативу о введении штрафа за употребление ненормативной лексики в общественных местах в размере 10 тысяч рублей абсурдной и «обдираловкой народа».

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— Вы, депутаты, за каждый свой закон получаете деньги. Вам что — мало? Вы хотите еще и с народа собирать штрафы за слова? Люди еле сводят концы с концами, а вы штрафами угрожаете! — высказалась артистка.

Она также задалась вопросом, почему парламентарии не принимают законы об уменьшении налогов и снижении цен на продукты. Филолог Лидия Малыгина поддержала балерину, отметив, что проблему решат не штрафы, а комплексная языковая политика.

— Не бороться со следствием, а решать причину — уровень образования и культуры, — подчеркнула специалист.

Она предложила заменить штрафы на культурные инициативы, такие как чтение стихов, передает телеканал «Москва 24».

7 апреля депутат Государственной думы Александр Аксененко заявил, что штраф за использование нецензурной брани в общественных местах может вырасти до 10 тысяч рублей. Парламентарий уточнил, что планирует вынести инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.