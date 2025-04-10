Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Известная оперная певица Анна Нетребко вернется на сцену Цюрихского оперного театра в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы», рассказал новый художественный руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц. Об этом пишет портал «Страсти».

По данным портала, на фоне сложной геополитической обстановки выступления Анны были отменены в ряде стран Европы и в США.

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«Я убежден, что она [Нетребко] заслужила эту возможность», — отметил Шульц.

Ранее новый музыкальный директор театра «Ковент-Гарден» Якуб Груша сообщил, что Нетребко исполнит главную партию в новой постановке «Тоски», появится в возобновленной опере «Турандот», а также даст сольный концерт под аккомпанемент фортепиано.

По его словам, в «Тоске» вместе с Нетребко на сцене британского оперного театра будет выступать польская певица Александра Куржак.