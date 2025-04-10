Сябитова рассказала, с какими мужчинами опасно строить отношения

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что отношения с мужчинами, имеющими судимость, несут в себе риски и представляют опасность. Такое мнение она высказала в беседе с ОСН.

Сябитова указала, что мужчины, которые сидят в тюрьме, особенно, за мошенничество, являются искусными манипуляторами, поэтому им очень легко «говорить то, что от них хочет услышать женщина». Но, насколько убедительными и красноречивыми они бы не были, наличие судимости является сигналом, что «его жизнь не будет легкой, а брак с ним окажется не таким уж и счастливым», уверена телеведущая.

«Хорошие девушки из хороших семей с правильным воспитанием, те, кто знают, что происходит с их детьми, и стараются их наставить на правильный путь, не попадут в такие отношения», — считает она.

По словам Сябитовой, на отношения с мужчинами с судимостью обычно идут женщины с заниженной самооценкой, тяжелой судьбой и проблемами из детства. Кроме того данная категория таких партнерш склонна позиционировать себя в качестве героини, которая сможет сделать из «плохого парня» хорошего.