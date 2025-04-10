Лука Сафронов похудел и превратился в завидного жениха

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин долгие годы был известен своими необъятными габаритами. Мужчина даже однажды застрял в туалете самолета. Видимо, тот случай заставил музыканта задуматься.

Лука начал заниматься своим здоровьем. В 2022 году его вес составлял 289 килограммов. Но с того времени пианист сильно похудел и преобразился. В начале апреля 2025 года сын художника дал интервью Ксении Собчак в рамках выпуска о Паше Технике. Лука поразил своим видом — он стал по-настоящему стройным и теперь выглядит копией Никаса Сафронова.

"Вот это красавчик!"; "Это точно Лука?"; "Словно другой человек"; "Да он теперь завидный жених"; Как будто Никаса Сафронова клонировал", — пишут в комментариях под видео восторженные пользователи Сети.

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"Мое лицо не худое, а измученное. Я устал от Собчак и худел прямо во время интервью", — пошутил Лука, когда журналисты "СтарХита" спросили его о преображении.

Но после пианист все же признался, что до намеченной цели ему осталось сбросить еще 20 килограммов. Лука надеется, что это случится к лету. Как худеет, Сафронов не рассказал, мол, пока это тайна, ведь он изобрел собственную методику.

Напомним, Никас Сафронов ранее говорил, что его наследник набрал вес после стресса, связанного с болезнью матери — несколько лет Инна Затравкина боролась с раком и умерла летом прошлого года.