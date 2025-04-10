Раскрыто место жительства Степаненко после развода с Петросяном

Куплетист Михаил Вашуков заявил, что юмористка Елена Степаненко уехала жить в США. Об этом сообщает «Абзац».

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По словам Вашукова, юмористка приняла такое решение после развода с Евгением Петросяном. Он также добавил, что сразу после переезда Степаненко стала вести непубличный образ жизни.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — рассказал Вашуков.

Ранее Андрей Малахов показал, как сейчас живет Елена Степаненко.