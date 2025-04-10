Джиган и Оксана Самойлова захотели пятого ребенка

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова рассказали о планах завести пятого ребенка. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам Самойловой, они с супругом планируют родить девочку. Блогерша также отметила, что допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери.

«Я нормально отношусь к суррогатному материнству, но все-таки, если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно», — добавила она.

Джиган при этом отметил, что у него «нет лимита на детей», и заявил, что готов еще больше работать.

Ранее российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова подтвердили информацию о том, что стали родителями.