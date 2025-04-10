Звезда «Обитаемого острова» спился и впал в депрессию

Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов впал в серьезную депрессию и запил на фоне проблем в жизни. Как сообщает Telegram-канал Mash, 39-летний артист не снимается в кино, а статус инвалида первый группы лишь ухудшает ситуацию.

Канал отмечает, что недавно актера заметили неподалеку от его московской квартиры. По словам Степанова, работать он не может и не видит в этом смысла. На съемки его не зовут. Сейчас знаменитость наблюдается в психоневрологическом диспансере и живет на пособие по инвалидности, а также на пенсию мамы.

Напомним, что в 2017 году Василий Степанов выпал из окна. Он получил серьезные травмы и переломы, а позвоночник восстановить не удается до сих пор. Актер мучается от постоянных болей в ноге.