Ирина Безрукова рассказала о бедственном финансовом положении

Актриса Ирина Безрукова завтра будет принимать поздравления с юбилеем. Ей исполнится 60 лет. Накануне праздничной даты артистка дала интервью «Московскому Комсомольцу» и поделилась интересными деталями своей жизни.

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В частности, звезда призналась, что, оказывается, много лет назад должна была поехать на «Оскар», так как чешский фильм «Коля», в котором она сыграла, получил награду за лучшую картину на иностранном языке.

«Знаете, когда Юра Борисов оказался на «Оскаре», действительно только ленивый меня не спросил: «Ирина, как же вы, снявшись в фильме, который получил «Оскар» в 96 году, не оказались там на сцене?” Да вот денег просто не было. Вокруг были только бедные артисты, всё мое окружение было финансово малообеспеченное», - призналась актриса.

Также она первые раскрыла, что недавно взяла ипотеку. А вот что именно купила- читайте в эксклюзивном юбилейном интервью Безруковой в «Московском Комсомольце».