Стало известно, сколько заработали адвокаты Михаила Ефремова

Никита Бородкин

Адвокаты актера Михаила Ефремова получили многомилионные гонорары. Как сообщает «Абзац», об этом заявил юрист Александр Бенхин.

Стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова
© РИА Новости

По его словам, экс-адвокат, первый защитник артиста Эльман Пашаев запросил за свои услуги 11 млн рублей. Специалист подчеркнул, что это «очень дорого».

«Все остальные адвокаты могли получить в общей сумме по 2–3 миллиона каждый. Они не медийные, поэтому не требуют заоблачных денег», — добавил Бенхин.

По его оценкам, за каждый период следствия адвокаты могли получать по 300-400 тысяч, столько же — во время суда. Сопровождение по условно-досрочному освобождению стоит около 500 тысяч рублей. При этом Ефремов может и сейчас пользоваться их услугами — консультироваться, чтобы случайно не сказать лишнего.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.

Шоу-бизнес