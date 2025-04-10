Стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова

Адвокаты актера Михаила Ефремова получили многомилионные гонорары. Как сообщает «Абзац», об этом заявил юрист Александр Бенхин.

По его словам, экс-адвокат, первый защитник артиста Эльман Пашаев запросил за свои услуги 11 млн рублей. Специалист подчеркнул, что это «очень дорого».

«Все остальные адвокаты могли получить в общей сумме по 2–3 миллиона каждый. Они не медийные, поэтому не требуют заоблачных денег», — добавил Бенхин.

По его оценкам, за каждый период следствия адвокаты могли получать по 300-400 тысяч, столько же — во время суда. Сопровождение по условно-досрочному освобождению стоит около 500 тысяч рублей. При этом Ефремов может и сейчас пользоваться их услугами — консультироваться, чтобы случайно не сказать лишнего.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.