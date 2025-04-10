Лайму Вайкуле потребовали признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать певицу Лайму Вайкуле иноагентом и изъять у нее российскую недвижимость. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По словам Бородина, хотя у гражданки Латвии Вайкуле нет российского паспорта, существуют прецеденты, когда статус иноагента получали люди, не имеющие гражданства РФ, но ведущие деятельность против страны.

«Мы все слышали набор фраз Вайкуле о России и видим, как она себя ведет. Считаем, что она должна быть признана иноагентом в России», - подчеркнул Бородин.

Он сообщил, что сотрудники его проекта нашли у певицы недвижимость в Москве. Активисты хотят, чтобы эту собственность у Вайкуле изъяли в пользу государства.

«Но это будет возможно только после получения ею статуса иноагента. Также знаем о наличии у нее бизнеса в России. Мы, кстати, недавно попросили проверить налоговую, платит ли налоги», - отметил Бородин.

Вайкуле не раз публично выступала против российской спецоперации. В 2022 году во время концерта в Литве она вышла на сцену с украинским флагом.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призывал запретить Вайкуле въезд в Россию. Он подчеркивал, что иностранцы, «публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах».