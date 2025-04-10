Айза заявила, что сын считает их с Гуфом фриками

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в шоу «Сессия» на VK Видео призналась, что сын Сэм практически не хочет разговаривать с психотерапевтом об отце, рэпере Алексее Долматове (Гуф).

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Айза призналась, что сын не гордится своим отцом. По словам блогерши, Сэм считает ее и Гуфа фриками. Она назвала сына 14-летним дедом, который не слушает ни Гуфа, ни рэп и музыку вообще.

«Он очень взрослый не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым. Мы сейчас, конечно, работаем с этим. Я возвращаю себе авторитет как мать. Он любит настолько, насколько может его любить. Но он не настолько хорошо знаком с Лешей, чтобы проводить с ним так много времени вместе», — поделилась бизнесвумен.

По словам Айзы, чувство вины сопровождает ее всю жизнь. Она беспокоится о том, что может быть плохой дочерью, женой или матерью.

Айза стала известна после брака с Гуфом. В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.