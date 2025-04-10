Рэпер Macan за неделю насобирал больше 10 штрафов за нарушения ПДД

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) собрал штрафов за нарушения ПДД на 26 тысяч рублей всего за одну неделю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, с 13 по 20 марта Косолапов 17 раз нарушил правила дорожного движения. 12 штрафов назначили за превышение скорости. Также он останавливался в неположенных местах, не оплатил парковку и не стал рассчитываться за проезд по платному проспекту Багратиона.

Mash отметил, что Macan хвастается своими нарушениями в социальных сетях. На днях рэпер опубликовал ролик, на котором едет по МКАДУ на большой скорости. За это его раскритиковали пользователи социальных сетей, а некоторые и вовсе призвали лишить его водительских прав.