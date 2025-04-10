Дочь Маликова ответила на слухи о пластической операции:

Дочь Дмитрия Маликова — 25-летняя Стефания к домыслам в соцсетях относится спокойно. И даже предположения, что она сделала пластику звёздную наследницу не обижают. Стефания старается принимать себя такой какая есть и быть счастливой без оглядки на мнения подписчиков и поклонников отца.

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«Я понимаю, что я публичный человек, и мне всегда нужно выглядеть как с иголочки. Но главное быть счастливым внутри. Когда ты счастлив внутри себя, то это счастье выливается наружу, ты улыбаешься, у тебя сияют глаза. Главное принимать свои стороны, плохие и хорошие, красивые и некрасивые», — отметила девушка в беседе с порталом «Страсти».

Дочь артиста призналась, что просто не замечает негатива в свой адрес.

«Я очень спокойно отношусь к тому, что пишут в интернете. Просто кому-то показалось, и он решил вкинуть это в интернет. Что с этого взять? Ничего», — высказалась она.

По словам Стефании, главное — быть честной с самой собой, а люди судят лишь о картинке, которую видят в Сети.