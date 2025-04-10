Ефремов рассказал, будет ли восстанавливать водительские права

Актер Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительские права. Как сообщают «Известия», об этом рассказал сам артист.

Журналист встретил Ефремова, предположительно, возле отдела полиции. Отвечая на вопросы, актер сказал, что чувствует себя «не очень», а творческих планов у него нет.

«Нет, нет, не хочу», — ответил Ефремов на следующий вопрос о том, собирается ли он восстанавливать водительские права.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.