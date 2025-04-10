Дочь Иосифа Пригожина снова ложится под нож хирурга

Сделавшая в прошлом году пластическую операцию дочь Иосифа Пригожина Даная вновь решилась лечь под нож хирурга. Девушка надеется, что после проведенных манипуляций обретет фигуру, о которой мечтала.

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28-летняя дочь продюсера призналась, что хирург изначально обозначил ей объем работ, и за один раз не удалось решить все проблемы. В итоге специалист предложил пациентке действовать поэтапно.

«Изначально обговорили, что делаем пластику живота и подтяжку молочных желез. Отмечу, что после родов и приличного похудения мое тело изменилось, поэтому мне хотелось бы приблизить его к идеалу», — рассказала Даная StarHit.

Во время второй операции Пригожиной уберут жировые отложения на спине и сделают подтяжку груди. Даная полностью доверилась доктору и не боится очередного хирургического вмешательства. Девушка планирует остановиться на этой операции, но не исключает, что в дальнейшем захочет сделать еще какие-либо манипуляции.

Даная старается следовать диете и усердно занимается йогой. Ее цель — держать вес и не поправляться. В остальном девушке помогает пластический хирург.

Напомним, во время хирургического вмешательства ей ушили диастаз, перенесли пупок и сделали липосакцию живота. За пятичасовую операцию Даная заплатила миллион рублей.