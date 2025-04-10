Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после масштабной отмены концертов в России. Его слова приводит издание «Абзац».

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Известно, что Лолиту Милявскую стали «отменять» в конце 2023 года, после того, как она поучаствовала в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Тогда организаторы стали массово отменять ее выступления, а также вырезать ее из эфиров телевизионных программ.

Так, 7 марта сорвалось шоу артистки в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года Лолита проинформировала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

По мнению Соседова, спрогнозировать исход ситуации с концертами Лолиты в настоящий момент невозможно.

«Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Тут слишком много вопросов и никаких ответов. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще — ни о чем», — поделился музыкальный критик.

Ранее Лолита высмеяла идею увеличения штрафов за мат в 10 раз.