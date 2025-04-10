Невеста Лепса ответила на интимный вопрос

18-летняя девушка певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала о подготовке к свадьбе и ответила на интимный вопрос. Кадры разговора с молодой невестой опубликовал Telegram-канал «Звездач».

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По словам девушки, подготовка к свадьбе оказалась непростой. Возникло множество нюансов, которые не зависят от пары, однако переживать из-за этого фанатом не стоит. Также Киба призналась, что тема близости не вызывает у нее трудностей.

«Тема секса — естественная тема. Я считаю, что это зависит только от людей: насколько люди любят друг друга, доверяют. Есть девушки очень закомплексованные. Но я считаю, что очень важно в семьях обсуждать это. Моя мама обсуждала — для меня это не было сюрпризом в детстве. Когда у меня будут дети, я буду с ними разговаривать заранее», — заявила Аврора.

Ранее Лепс признавался, что планирует жениться на избраннице летом 2025 года. Кроме того, накануне он заявил, что планирует стать отцом еще «пару-тройку раз».