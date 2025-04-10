Стало известно, где похоронят Пашу Техника

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в Храме Петра и Павла в Лефортово, музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Об этом пишет Telegram-канал проекта «Выжившие».

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая обвинила в смерти Паши Техника его девушку и наркодилера. По словам менеджера музыканта Марка Яровного, тайские врачи заключили, что Техник скончался от легочной инфекции.

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По данным канала проекта «Выжившие», церемония прощания начнется 11 апреля в 12:00 в храме Петра и Павла в Лефортово, по адресу ул. Солдатская, д. 4.

«Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище», - отмечается в сообщении.

Авторы публикации призвали поклонников рэпера, собирающихся прийти на церемонию прощания, не приносить с собой средства самообороны и воздержаться от использования баннеров и флагов, не относящихся к творческой деятельности Паши Техника. Также они посоветовали «по возможности воспользоваться общественным транспортом или такси, так как парковка будет ограничена».

По данным Telegram-канала Mash, похороны рэпера обойдутся в 2 млн рублей. Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что все расходы взял на себя.