Бывшая жена Паши Техника попросила не брать флаги на его похороны

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя) в Telegram-канале попросила воздержаться от использования баннеров и флагов на похоронах артиста.

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Карицкая уточнила, что речь идет о полотнах, которые не относятся к творчеству Техника. Блогерша также попросила не брать с собой средства самообороны. По ее словам, сотрудники полиции не допустят людей с оружием.

«По возможности воспользоваться общественным транспортом или такси, так как парковка будет ограничена», — рассказала экс-супруга артиста.

Прощание с рэпером Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.

Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Согласно опубликованному заключению о смерти, музыкант умер из-за септического шока.