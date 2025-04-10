Сын Михалкова отсудил более 5 млн рублей у российской сети кинотеатров

Сын режиссера Никиты Михалкова Артем отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс» за показ фильма «Мистер Нокаут» без оплаченного разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Артем Михалков выступает учредителем и генеральным директором компании «Кинодом». Фирма вместе с АО «Телекомпания» подала иск в арбитражный суд на сеть кинотеатров. Оказалось, что «Киномакс» показывал зрителям фильм, однако не оплачивал лицензию на прокат.

В результате суд встал на сторону истцов. Теперь «Киномакс» должен 4,4 млн рублей в виде долга и еще 1,2 млн рублей в качестве штрафа. Представители Михалкова подтвердили эту информацию.

Напомним, что «Мистер Нокаут» — фильм 2022 года о советском боксере Валерии Попенченко. Картина, которую снял Артем Михалков, собрала в прокате 3,9 млн долларов.