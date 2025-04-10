В Лос-Анджелесе задержали жену участника группы Weezer

Полиция американского Лос-Анджелеса ранила и позже задержала Джиллиан Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера. Об этом сообщает ABC7.

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Женщину задержали по подозрению в покушении на полицейского.

Отмечается, что представители правоохранительных органов проводили обыск одного из домов, когда увидели Шрайнер во дворе соседнего дома с огнестрельным оружием в руках. Полицейские несколько раз попросили ее бросить оружие, но женщина направила его на представителей власти, в результате чего те открыли огонь, ранив Шрайнер в плечо.

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Отмечается, что ни один полицейский не пострадал в ходе инцидента. Полиция также подчеркнула, что Шрайнер не связана с упомянутым ранее делом о наезде на пешехода.

До этого сообщалось, что рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Вартиков) арестовали за выращивание марихуаны в домашнем парнике. По данным МВД, полицейские задержали 39-летнего Вартикова, ранее судимого за хулиганство и оборудовавшего парник для выращивания конопли в съемной квартире в Совхозе имени Ленина (Московская область).

Ранее группа Weezer сыграла для сценаристов, бастующих у входа в студию Paramount.