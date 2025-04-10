Собчак задалась вопросом после демонстрации тела напавшего на ДПС в Чечне

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала демонстрацию тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Она задалась вопросом о законности подобной практики.

«А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям», — написала Собчак.

Также журналистка поинтересовалась возможной реакцией Москвы на произошедшее.

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Об инциденте стало известно 8 апреля. Хумашев напал с ножом на пост ДПС и ранил двух стражей порядка. Один из них получил несовместимые с жизнью ранения, второй ликвидировал злоумышленника ответным огнем.

10 апреля издание Baza сообщило о том, что тело Хумашева выставили на всеобщее обозрение в Ачхой-Мартане. Отмечалось, что среди присутствующих могли быть родственники подростка.