Ефремов вернулся в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии

Вышедший из колонии по УДО актер Михаил Ефремов вернулся в свою квартиру в столице и рассказал ТАСС, что чувствует себя «не очень».

Как отмечается, вещи от машины ему помог донести актер и кинорежиссер Никита Высоцкий.

«Сейчас говорить ничего не могу, просто очень много впечатлений сразу. Пока никаких планов нет», — сказал Ефремов.

Михаил Ефремов покинул колонию

9 апреля актера, осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Решение об освобождении актера принял Алексеевский районный суд на заседании 24 марта. Сам Ефремов участвовал в нем по видеосвязи. На заседании он пообещал навсегда бросить пить и больше никогда не садиться за руль автомобиля. Актер провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках.

Ранее нарколог предрек запой Ефремова.